Самара, , 14:52 — REGNUM «Транзитный» сбытчик наркотиков приговорён к 13 годам лишения свободы в Самарской области. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием и судом установлено, что 30-летний житель Санкт-Петербурга с мая по июнь прошлого года, разъезжая по территории России на служебной машине совершил 44 преступления.

По данным правоохранителей, мужчина сбывал наркотики и организовывал тайники-закладки в Санкт-Петербурге, Карелии, Новгородской, Псковской, Ульяновской и Самарской областях.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам сбыта наркотических средств.

Суд признал подсудимого виновным и приговори его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.