Анкара, , 14:42 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали семерых человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 5 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, арест был произведен на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой. Задержания были произведены в столице государства, городе Анкара. Поиск оставшихся подозреваемых продолжается.

По предварительным данным, задержанные лица имели контакты с представителями «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Напомним, в 2013 году Турция признала ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией, с тех пор бандиты осуществляют на территории страны теракты, их жертвами стали 315 человек.