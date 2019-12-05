Мурманск, , 14:34 — REGNUM В Мурманске в здании правительства региона ищут взрывное устройство. По информации источника в оперативных службах, сообщении о минировании здания поступило сегодня, 5 декабря, около 13:15 по местному времени, сообщает «Мурманский вестник».

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Всех сотрудников эвакуировали. На месте работают сотрудники полиции, пожарные, медики. Информация о наличии опасных предметов проверяется.

Добавим, что ранее сегодня из-за угрозы минирования в Мурманске было эвакуировано здание Арбитражного суда на улице Книповича.

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Как сообщало ИА REGNUM, волна ложных сообщений о минировании за последние несколько недель прокатилась по Москве и Санкт-Петербургу. Так, на протяжении этого времени на электронные почты судов, больниц и учебных заведений, торговых центров города на Неве злоумышленники присылают сообщения о заложенном взрывном устройстве с требованием выплатить 120 биткоинов (чуть более 56 млн рублей).