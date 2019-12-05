Уфа, , 16:26 — REGNUM Более 900 жителей деревень Бураевского района Башкирии не имеют возможности добраться на общественном транспорте до районного центра и города Уфы. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, автобусы по маршруту село Бураево-Ванышево-Минлино-Тепляки не ходят с 2016 года.

Отмечается, что согласно российскому законодательству администрация района обязана организовать транспортное обслуживание населения.

Прокурор района через суд потребовал восстановить транспортное сообщение. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил иск.

Отмечается, что решение суда в законную силу пока не вступило.