Воронеж, , 14:23 — REGNUM Жители Воронежа теперь смогут не выбрасывать старые покрышки со своих автомобилей на свалку, а сдавать их на утилизацию. Оставить изношенную резину горожане могут на площадке недавно открывшегося пункта приёма автопокрышек. Об этом сообщает телеканал ОТР.

Отмечается, что инициатива уже пользуется популярностью — за первые две недели работы пункта было собрано и вывезено около 25 тонн покрышек. Их отправляют на переработку на предприятие по производству напольных покрытий из резиновой крошки, которую также добавляют в асфальт для придания большей прочности и долговечности.

«В первую очередь, мы заботимся об экологии», — пояснил генеральный директор компании «Саргас» Сергей Татаринцев, напомнив, что процесс разложения в земле покрышки, в которой содержится большое количество канцерогенов, составляет не менее 100 лет.

Организаторы пункта приёма старых автопокрышек собираются в ближайшее время открыть ещё несколько подобных площадок в разных районах города.