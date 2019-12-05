Калуга, , 14:20 — REGNUM В Калуге в результате столкновения маршрутки с мачтой освещения пострадали 26 человек, сообщает 5 декабря РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным регионального главного управления МЧС, ДТП произошло в 13:00 (совпадает с мск) на улице Георгия Амелина. «Мерседес Спринтер» столкнулся с мачтой освещения.

«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребёнок», — сказал собеседник издания.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Ульяновске произошло ДТП с участием маршрутного такси. В результате аварии восемь граждан обратились за медицинской помощью, из них госпитализирован один человек — 17-летняя девушка.

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