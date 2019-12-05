Астрахань, , 14:07 — REGNUM В Астрахани ночью 4 декабря сгорел одноэтажный кирпичный дом на улице Калининградской. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области, при пожаре погиб один человек.

После локализации пожара спасатели обнаружили тело хозяйки дома — пенсионерки 1944 года рождения.

Следственными органами организована процессуальная проверка. Предварительная причина пожара — неисправность проводки. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.