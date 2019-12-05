Краснодар, , 14:07 — REGNUM Доследственную проверку информации о применении насилия в отношении детей в одном из детских садов Краснодара проводит Следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что мать ребёнка, воспитанника одного из детсадов Краснодара, обнаружила у него телесные повреждения. Женщина предположила, что травмы мальчику могли быть нанесены воспитателем.

«По факту нарушения прав малолетнего следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР

Ход и результаты доследственной проверки взял под контроль руководитель следственного управления СКР по краю Вадим Бугаенко.

Как сообщало ИА REGNUM, весной в одном из детсадов Краснодара разразился скандал: воспитатель, намереваясь проучить ребёнка, который якобы душил других детей, заставила его встать на колени и целовать землю. Педагога после инцидента уволили.

Об этом: «На колени встал, целуй землю, тварь!»: скандал в детсаду Краснодара