Воркута, Коми, , 14:06 — REGNUM Начальник управления архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля — главного архитектора администрации Воркуты стал фигурантом уголовного дела — его подозревают в незаконном предпринимательстве.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Коми, чиновник, не имея права лично или через доверенных лиц заниматься предпринимательской деятельностью, руководил обществом с ограниченной ответственностью. При этом он предоставлял юридическому лицу льготы и преимущества, оказывал покровительство при решении вопросов в сфере взаимодействия с администрацией города.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УФСБ России по Коми, расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников управления.