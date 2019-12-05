Уфа, , 14:09 — REGNUM Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на западном обходе Уфы. Об этом 5 декабря сообщает главный госавтоинспектор Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, 5 декабря в третьем часу дня столкнулись пассажирский автобус «Форд», который ехал в Благовещенск и легковой автомобиль «Чери».

Он добавил, что два пассажира легковушки и водитель микроавтобуса обратились к врачам за медицинской помощью.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

Подробности происшествия выясняются.