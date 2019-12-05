Уфа, , 14:17 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Уфе по факту продажи спортивной одежды и обуви с признаками контрафакта. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба приволжского таможенного управления.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники таможни выявили в торговом центре Уфы и пресекли реализацию спортивных костюмов, курток и кроссовок, которые были маркированы товарными знаками «PUMA», «ADIDAS», «NIKE», «REEBOK». Стоимость данной продукции оценили в 1,2 миллиона рублей.

По словам сотрудников ведомства, собственник торговой точки не смог предъявить разрешения правообладателей и документы, которые бы подтверждали законность ввоза данных товаров.

Отмечается, что ущерб правообладателями составил более 2,7 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 180 УК РФ. Расследование дела продолжается.