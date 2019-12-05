Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Больница и школа в Петербурге, а еще детская поликлиника в Ленобласти также стали новыми жертвами рассылки о «минировании» — вслед за судами и учреждениями культуры Петербурга. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, эвакуация происходит в школе №252, в городской многопрофильной больнице №2 и в детской поликлинике во Всеволожске Ленинградской области.

Пользователи социальной сети в обсуждениях массовых эвакуаций отмечают, что за подобный «терроризм» надо сажать пожизненно, некоторые призывают выплатить злоумышленникам требуемые биткоины.

Напомним, на протяжении почти двух недель на электронные почты судов, больниц и учебных заведений, торговых центров города на Неве злоумышленники присылают сообщения о «минировании» с требованием выплатить 120 биткоинов (чуть более 56 млн рублей).

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