Рудногорск, , 13:38 — REGNUM Власти Иркутской области известили об окончании восстановительных работ на трубопроводе теплосети в поселке Рудногорск. Как сообщает губернаторская пресс-служба со ссылкой на слова начальника управления коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александра Барнакова, уже идет повышение температурных параметров теплоносителя и давления в сети системы теплоснабжения до нормативных значений.

Напомним, первый технический инцидент случился в Рудногорске рано утром 2 декабря. Когда температура воздуха опустилась до — 30 °C, была обнаружена течь задвижки диаметром 250 мм на подкачивающей станции. После устранения неполадки, уже в ночь на 3 декабря, при поступлении теплоносителя в обратный контур была зарегистрирована утечка в объеме 40 кубометров в час.

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