Воронеж, , 13:32 — REGNUM Оперативные действия в здании управления главного архитектора Воронежа, управлении строительной политики города и в департаменте строительной политики области проводили сотрудники УФСБ и СУ СК по региону. Об этом сообщает «Полиграф.Медиа» со ссылкой на собственные источники.

Повод к проведению оперативных действий в ведомствах пока не уточняется. О возбуждении уголовного дела в отношении чиновников речь пока не идёт.

Отметим, что департамент строительной политики Воронежской области возглавляет Олег Гречишников. Управление главного архитектора Воронежа (УГА) возглавляет Людмила Подшивалова, управление строительной политики — Владимир Пешков.