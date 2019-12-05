Белгород, , 13:33 — REGNUM Оружие достали из-под обломков повреждённого взрывом бытового газа дома в посёлке Яковлево Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Сотрудники ведомства оцепили территорию места происшествия и следят за сохранностью вещей.

В повреждённом доме было зарегистрировано пять владельцев гражданского оружия. Мероприятия по изъятию предметов провели сотрудники лицензионно-разрешительной работы областного Управления Росгвардии. Бойцы подразделения на месте происшествия продолжают осуществлять охрану общественного порядка в круглосуточном режиме.

Напомним, взрыв бытового газа произошёл вечером 3 декабря, шесть человек госпитализированы, один погиб. Дом подлежит сносу.