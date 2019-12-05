Ульяновск, , 13:25 — REGNUM В ульяновском Заволжье в ходе рейда обнаружено семь нарушений в сфере охраны воздуха. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Ульяновской области.

Межведомственный рейд прошёл 4 декабря с участием инспекторов эконадзора, сотрудников природоохранной прокуратуры и отдела МВД. В частности проводился обход территории гаражно-строительных кооперативов «Околица», «Восток» и «Авиатор-2». По результатам рейда был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ («Отсутствие пылегазоочистного оборудования») в отношении СТО и трёх мебельных производств.

Кроме того, приняты меры прокурорского реагирования в отношении ещё троих индивидуальных предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки и рейды начались после многочисленных жалоб жителей в прошлом году на смог, запах гари и дым в Ульяновске. В частности, в ноябре 2019 года в Заволжском районе, где ведётся мониторинг загрязнения окружающей среды, выявлено семь новых источников загрязнения.

Напомним, в Ульяновске выясняют причины крупного пожара на полигоне в Заволжье, который произошёл 29 ноября. Тление мусора с горением наблюдалось также утром 30 ноября. По данным спасателей, горели мусорные отходы на территории предприятия по переработке мусора, площадь горения составила около 500 кв. метров.

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