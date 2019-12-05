Уфа, , 13:30 — REGNUM Ухудшение погодных условий ожидается в Башкирии. Об этом предупреждает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 5 и 6 декабря текущего года в Башкирии ожидается снег, дождь со снегом, местами метель и гололед.

По словам сотрудников ведомства, на проводах и деревьях возможно налипание мокрого снега. Кроме этого, местами ожидают порывы ветра 18−23 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы, накат, гололедица и ухудшение видимости.

Сотрудники главного управления МЧС РФ по Башкирии просят граждан соблюдать правила безопасности.