Москва, , 13:24 — REGNUM В районе Перово на востоке Москвы эвакуировали школу. Об этом 5 декабря сообщил корреспондент ИА REGNUM.

В 12:15 5 декабря началась эвакуация учебного заведения. Первый корпус здания уже проверили, подозрительные предметы не были обнаружены. Занятия постепенно возобновляются. Сейчас идет проверка второго корпуса.

В школе эвакуацию назвали «учебной», однако на месте работают полицейские и кинологи.

Напомним, 4 декабря в школах Санкт-Петербурга прошла волна эвакуации. Десятки школ получили сообщения о минировании здания.

Сегодня из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуировали восемь московских судов.

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