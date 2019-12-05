Одинцово, Московская область, , 13:29 — REGNUM В Одинцовском горокруге задержан таксист, подозреваемый в сбыте свыше одного килограмма тяжелых наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские УМВД России по Одинцовскому горокругу задержали 34-летнего таксиста, подозреваемого в сбыте наркотических средств. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, при досмотре у мужчины изъяли сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза установила, что порошок является опасным для жизни наркотическим средством героин. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело в соответствии со ст. 30, ст. 228 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«Установлено, что правонарушитель работал в такси и одновременно занимался распространением наркотических средств путем закладок, которые делал в ряде городов России», — пояснила Татьяна Петрова.