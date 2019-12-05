Самара, , 12:59 — REGNUM Мужчину зажало в автомобиле во время аварии с большегрузом на трассе в Самарской области. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла на 1001 км трассы М-5 в Ставропольском районе около поселка «Винтай».

Сообщается, что изначально столкнулись легковой автомобиль «Шкода» и грузовик «МАН». В этом ДТП никто не пострадал.

Сотрудники ГАИ освободили трассу и оформляли документы по дорожно-транспортному происшествию. В этот момент в стоящий на обочине дороги большегруз «МАН» на большой скорости врезался автомобиль «Шкода».

В результате ДТП водителя «Шкоды» зажало в салоне автомобиля, он получил тяжёлые травмы потерял сознание.

Спасатели, приехавшие на место аварии деблокировали водителя, который был госпитализирован в больницу.