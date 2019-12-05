Чебоксары, , 12:48 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава, которого обвиняют в халатности. Нанесённый его действиями ущерб оценивается в 11,8 млн рублей, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что с июня 2017 года по март 2018 года в Чебоксарах обвиняемая, занимая должность судебного пристава-исполнителя, своевременно и надлежащим образом не приняла мер к взысканию средств у должника. По данным правоохранителей, фигурантка уголовного дела располагала сведениями о наличии у должника по исполнительному производству средств на его расчетном счёте в банковском учреждении,

«В результате взыскателю был причинен ущерб на общую сумму около 11,8 млн рублей», — сказал Олег Дмитриев.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Дело направлено в Московский районный суд Чебоксар.

В УФССП по Чувашии внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в чувашском Новочебоксарске перед судом предстал 43-летний мужчина, которого обвиняют в даче взятки судебному приставу. Злоумышленник вину признал, а пристав ранее был осуждён за серию преступлений

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Напомним, на начало сентября 2019 года в Чувашии, по данным прокуратуры, «из общей подлежащей взысканию суммы в размере свыше 41,5 млрд рублей судебными приставами взыскано всего 3,5 млрд рублей».