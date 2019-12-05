Бийск, Алтайский край, , 12:39 — REGNUM В Алтайском крае вынесен приговор жительнице Бийска, которая в ночь на 28 июля 2019 года убила свою 11-месячную дочь. Как сообщила старший помощник руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, трагедия произошла в тот момент, когда пьяная мать вернулась с очередной гулянки, и услышала плач.

«Женщина с силой нанесла удар по голове девочки, а затем, взяв за ноги, ударила ее о стену, после чего пошла спать. Смерть ребенка наступила от кровоизлияния вследствие черепно-мозговой травмы», — пояснили следователи.

По их словам, труп ребёнка в полиэтиленовом пакете был найден в подъезде одного из жилых домов Бийска.

В ходе предварительного следствия женщина вину в убийстве признала полностью и пояснила, что желала смерти ребенка, так как дочь мешала ей вести праздный образ жизни и отнимала много сил и времени. За это убийство суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай имел место в Алтайском крае в конце 2018 года. В одном из сел Хабарского района, мужчина, оставшись наедине дома с 11-месячным сыном своей сожительницы, нанес ребенку не менее 14 ударов руками и ногами, а затем задушил мальчика.

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