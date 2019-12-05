Уфа, , 12:50 — REGNUM В Башкирии двух мужчин подозревают в краже деталей верхнего строения пути на территории станции Серменево. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Приволжскому Федеральному округу.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники Уфимского ЛУ МВД России на транспорте выявили двух жителей Башкирии, которые подозреваются в краже 30 деталей верхнего строения пути.

Сообщается, что в настоящее время по данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.