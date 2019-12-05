Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего из дома 11-летнего ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«Местонахождение мальчика установлено. По предварительным сведениям, в отношении подростка никаких противоправных действий не совершалось», — уточнили в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11-летний мальчик пропал из дома по улице Краснофлотцев ещё 30 ноября. Поиском ребёнка занялась полиция, а в региональном управлении СКР была организована доследственная проверка.

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