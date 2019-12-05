Самара, , 12:22 — REGNUM Жителя Сургута, который находился в федеральном розыске, задержали на вокзале в Самаре. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Приволжскому Федеральному округу.

По сообщению пресс-службы ведомства, 41-летний житель Сургута скрывался от суда по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Сообщается, что в настоящий момент инициатор розыска поставлен в известность о выявлении разыскиваемого гражданина.