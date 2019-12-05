Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Один из участников массового ДТП с 13 автомобилями на Выборгском шоссе Санкт-Петербурга выложил в социальной сети запись со своего регистратора, зафиксировавшего момент начала аварии.

Запись ведется из автомобиля, который встал на поворот, объехав образовавшуюся очередь по среднему ряду, и тем самым оказался первым на пути автомобиля Audi, вылетевшего на разделительную полосу.

Видно, что виновник ДТП двигался со значительной скоростью, сбивая металлическое ограждение, знаки, светофор, а затем врезаясь в стоящие автомобили.

Цитата группы «ДТП и ЧП», https://vk.com/spb_today

«Да, я плохой и повернул со второго ряда, — пишет водитель пострадавшей машины в ответ на упреки в том, что ехал на поворот из среднего ряда. — Но тем самым отклонил «ауди» немного в сторону… Иначе машина прилетела бы в лоб другим тачкам».

Напомним, ДТП произошло около 09:50 мск у дома 6 по Выборгскому шоссе. Предположительный виновник аварии — женщина-водитель автомобиля Audi А7, судя по раскраске, принадлежащего одному из автосалонов этой немецкой марки. Рядом с ней на пассажирском сидении находился мужчина. Водитель и пассажир «ауди» получили травмы средней степени тяжести, другие участники ДТП не пострадали.

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