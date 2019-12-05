Ульяновск, , 12:08 — REGNUM В России появился новый вид мошенничества, который совершается от имени федеральных служащих Роспотребнадзора. Об этом предупреждает управление ведомства по Ульяновской области.

По информации одного из территориальных органов Роспотребнадзора, выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами почтовых постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате штрафа якобы от имени руководителя или замглавы территориального органа. При этом указанные реквизиты не соответствуют действительным реквизитам ведомства.

В управлении рекомендует проявлять бдительность, проверять реквизиты и в случае противоправных действий сообщать в правоохранительные органы и территориальный орган Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске был вынесен приговор бывшему заместителю директора магазина федеральной торговой сети. Её обвинили в мошенничестве на 16,6 млн рублей, пострадавшими по делу проходят 16 жителей из пяти регионов. Следствие полагает, что злоумышленницы через мессенджеры рассылала сообщения, «в которых ложно информировала о предоставлении значительных персональных скидок на конкретные группы товаров из специального каталога». По данным силовиков, перечисляемые средства присваивались.

В Заволжском районе Ульяновска накануне на уловку мошенника попал один из банков. Предварительно установлено, что в банк поступила заявка на получения 40 тыс. рублей кредита, в которой подозреваемый указал 30 тыс. рублей ежемесячного дохода. Когда возникла задолженность, и банковские работники позвонили указанному в заявке работодателю, то директор организации сообщил, что такой гражданин у них никогда не работал. В совершении преступления полицейские подозревают 58-летнего безработного, который на полученные кредитные средства купил сотовый телефон, заложил в ломбард, а на вырученные средства приобрёл алкогольную продукцию.