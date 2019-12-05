Екатеринбург, , 12:02 — REGNUM На Урале в результате дорожно-транспортного происшествия в Серове погибла 34-летняя женщина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло возле дома № 38 по улице Кутузова в 09:40 по местному времени. Как уточнили в дорожной полиции, 34-летняя водитель автомобиля «Чери» по неустановленной причине выехала на встречную полосу движения, после чего произошло лобовое столкновение с микроавтобусом «ГАЗ-322 132».

В результате аварии женщина погибла на месте, а водитель микроавтобуса не пострадал. По факту ДТП и гибели человека проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге в результате ДТП погиб мужчина-пешеход. Водитель на автомобиле скрылся с места происшествия и разыскивается правоохранительными органами.

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