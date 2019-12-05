Симферополь, , 12:00 — REGNUM Бывшего инженера производственно-технического отдела Алуштинского управления по эксплуатации газового хозяйства «Крымгазсети» будут судить за взяточничество и мошенничество. Об этом ИА REGNUM 5 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

«С 2017 по 2018 год мужчина, будучи в должности инженера предприятия, брал с граждан взятки за ускоренное оказание услуг по газовому обслуживанию их домовладений. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила более 870 тысяч рублей», — отметили в СК.

Также, как считает следствие, он обещал за определенную сумму помочь жителям Алушты ускорить проведение различных газовых работ у них в домах и квартирах, что не входило в его обязанности. Таким образом мошенническим путём он получил от граждан свыше 600 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму инженера ГУП РК «Служба технического надзора», который требовал с руководства подконтрольного предприятия взятку за согласование и подписание актов выполненных работ.

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