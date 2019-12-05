Баргузинский район, Бурятия, , 11:50 — REGNUM В Баргузинском районе Бурятии началась проверка обстоятельств трагедии, в результате которого погиб 4 декабря годовалый ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, мальчика накануне доставили в районную больницу с обширными ожогами тела.

Выяснилось, что ребёнка отправили в деревню к бабушке после того, как он заболел ветрянкой. Родители опасались, что он заразит младшего грудного младенца.

«3 декабря в доме бабушки малыш во время игры схватил и потянул на себя шнур стоявшего на кухонном столе электрического самовара, в котором находился кипяток, опрокинул его на себя и получил ожоги большей поверхности тела», — отметили в СКР.

Несмотря на принятые врачами меры, ребёнка спасти не удалось. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также выяснить условия, способствовавшие трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в больницу Улуг-Хемского района Тувы попала годовалая девочка с термическим ожогом 2−3 степени. Оперативники установили, что ребёнок упал на горячую сковороду, стоявшую на полу дома.

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