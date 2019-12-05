Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM В Екатеринбурге проводится доследственная проверка после сообщения о пропаже 11-летнего мальчика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Правоохранительные органы просят граждан, которые могут знать что-либо о местонахождении ребёнка, обратиться в следственный отдел Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик 2008 года рождения пропал без вести 30 ноября. В тот день он вышел из дома по улице Краснофлотцев и его местонахождение не известно до сих пор. Полиция Екатеринбурга объявила розыск пропавшего мальчика.

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