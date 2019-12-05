Иркутск, , 11:43 — REGNUM Теперь уже бывший министр лесного комплекса иркутской области Сергей Шеверда — основной фигурант дела о незаконной вырубке леса в заказнике Туколонь — останется под стражей ещё на три месяца. Как сообщает иркутские СМИ, такое решение принял Кировский районный суд Иркутска.

Напомним, скандально известным дело о массовой вырубке леса под предлогом санитарных рубок стало после того, как летом 2019 года Сергей Шеверда был задержан в московском аэропорту «Шереметьево». Его подозревают в том, что он доподлинно знал о незаконности сплошной рубки, но ничего не предпринял.

По мнению следователей, арест Шеверды был необходим потому, что он может оказать давление на свидетелей или скрыться. Сам же подозреваемый ранее заявлял о психологическом давлении со стороны следствия и неоднократно просил отпустить его под домашний арест.

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