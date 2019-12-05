Якутск, , 11:45 — REGNUM Полиция Якутии обнаружила незаконную добычу бурого угля на сумму более 52 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе расследования было установлено, что руководитель предприятия заключил несколько договоров на поставку бурого угля, при этом он не имел соответствующей лицензии.

«В течение 4 месяцев организация занималась незаконной добычей и поставкой угля. В итоге получила незаконный доход на сумму свыше 52 млн рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего руководителя», — пояснили в пресс-службе МВД Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии предотвратили незаконную добычу полезных ископаемых в водоохранной зоне озера Байкал.