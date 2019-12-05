Нефтекамск, Башкирия, , 11:35 — REGNUM Бывшего сотрудника Госкомитета по торговле и защите прав потребителей в Нефтекамске осудили за получение взятки. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Судом и следствием установлено, что в конце 2017 года обвиняемый проводил проверку в торговой точке города Дюртюли. В ходе проверки он обнаружил нарушение норм учета при производстве алкоголя. Обвиняемый предложил владельцу магазина за взятку в 30 тысяч рублей не привлекать организацию к административной ответственности.

Собственник торговой точки знал, что за нарушение, которое было выявлено в ходе проверки, могут приостановить лицензию на продажу алкогольной продукции. Поэтому он согласился и перечислил на счет обвиняемого необходимую сумму денег. Обвиняемый свое обещание выполнил и не стал привлекать организацию к ответственности.

Позже, учредитель данной организации обратился к стражам порядка с соответствующим заявлением.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Отмечается, что свою вину обвиняемый признал.

Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на полтора года. Кроме этого мужчина лишен права занимать должности на госслужбе сроком на два года.