Сочи, Краснодарский край, , 11:53 — REGNUM Крупную партию контрабанды пытались провезти в тайнике в Россию из Абхазии. Об этом 5 декабря сообщила пресс-секретарь Сочинской таможни Марина Жупанова.

Как рассказала представитель таможенной службы, инцидент произошел ночью 3 декабря в Краснодарском крае.

По ее словам, у таможенников вызвал подозрение грузовик, в котором не было никакого груза. При тщательном осмотре автомобиля под полом кузова был обнаружен тайник. В нем таможенники нашли 11 910 пачек сигарет без акцизных марок.

«Контрабандная продукция изъята. Образцы направлены на товароведческую экспертизу, по результатам которой будет установлена рыночная стоимость задержанной партии сигарет. Проводятся проверочные мероприятия. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщила Жупанова.

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