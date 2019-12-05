Москва, , 11:35 — REGNUM Оперативники уголовного розыска УВД по ТиНАО задержали двоих жителей столицы, подозреваемых в мошенничестве под предлогом освобождения лица от уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило заявление от 68-летней женщины. Она рассказала, что двое знакомых в корыстных целях воспользовались фактом привлечения к уголовной ответственности ее сына. Ему предложили за вознаграждение в сумме 2,5 миллионов рублей решить вопрос о прекращении уголовного преследования. Получив денежные средства, один из мошенников перестал выходить на связь, а второй пообещал вернуть деньги, но так и не вернул.

Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 29-летний и 37-летний жители столицы. Подозреваемые задержаны.