Чебоксары, , 11:11 — REGNUM В городе Марпосаде Чувашии вынесен приговор по факту жестокого обращения матери со своим сыном. Ей назначен условный срок, в настоящее время ребёнок находится в социальном учреждении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что подсудимая систематически истязала несовершеннолетнего сына.

«В частности, поднесла ребенка к мусорному контейнеру, стала трясти над ним, угрожая выбросить его в контейнер. В другой день хватала его за шею и совершала удушающие действия», — говорят в прокуратуре.

Женщине инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Ей назначено 3,5 года условно с испытательным сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу.

В настоящее время ребенок находится в социальном учреждении. В надзорном ведомстве отмечают, что после вступления судебного решения в законную силу будет рассмотрен вопрос о лишении родительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Алатыря, которого обвиняют в истязании 11-летней дочери. По данным следственного управления СКР по республике, он бил ребёнка за пролитый на ковёр лимонад, за просьбу перестать злоупотреблять спиртными напитками и когда она пыталась помешать бить домашнюю собаку.

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