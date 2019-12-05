Щирк, , 11:12 — REGNUM Тела пятерых погибших обнаружены представителями спасательных служб во время разбора завалов трехэтажного жилого дома в горнолыжном курорте Щирк, обрушившегося из-за взрыва бытового газа. Об этом 5 декабря сообщил на брифинге глава Шленского воеводства Ярослав Вечорек.

При этом ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал, что под развалинами обрушившегося дома были найдены тела четырех человек, включая одного ребенка и отметил, что все ещё есть надежда найти под завалами выживших.

Также сообщается, что поисково-спасательная операция в горнолыжном курорте Щирк продолжается, на месте происшествия работает около 100 пожарных и спасателей, а также 50 представителей полиции и волонтеры.

Пожар, который вспыхнул сразу после взрыва газа, потушен.