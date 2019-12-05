Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM Прокуратура попросила четыре года колонии строгого режима для бывшего заместителя главы управления ФСИН России по Ростовской области. Уголовное дело о получении высокопоставленным силовиком взяток в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере рассматривает Ленинский районный суд в особом порядке.

Свою вину силовик признал и совершил сделку со следствием. Он предоставил в отношении остальных фигурантов уголовное дело документы и аудиозаписи, пишет «Коммерсант».

ИА REGNUM ранее сообщало, что материалы уголовного дела по делу бывшего заместителя главы ведомства были направлены в суд в конце октября 2018 года. Преступления подсудимый совершил с июля 2016 по май 2017 года по предварительному сговору с начальником ГУФСИН России по Ростовской области. Сумма взяток превысила 11 млн рублей. Эти средства были получены от коммерсантов на оказание содействия в заключении госконтрактов с ведомством.

Уголовные дела в отношении двух других участников коррупционного преступления были выделены в отдельное производство.

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