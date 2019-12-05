Хабаровск, , 11:03 — REGNUM После сильного снегопада запущено движение по федеральной трассе Хабаровск — Лидога — Ванино. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Трасса была закрыта 3 декабря в связи с резким ухудшением погодных условий и аварией с участием пассажирского автобуса, столкнувшегося с иномаркой. В течение двух суток автобусы на дорогу не выпускали.

Также временно закрыто движение по трассе Комсомольск — Амурск.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на трассе Красногорск — Углегорск скопилось более 50 автомобилей. Многим водителям пришлось ночевать в машинах. В ближайшем населенном пункте развернут ПВР.