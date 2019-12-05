Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 11:02 — REGNUM Комсомольск-на-Амуре утонул в снежных завалах. На городских улицах работают 24 единицы техники, но этого явно недостаточно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Зима! Снегопады, ЧП, борьба коммунальщиков — трансляция

Более-менее сносно почищены центральные дороги. До дворов и периферийных микрорайонов техника пока не добралась. Закрыты многие городские автобусные маршруты. Также для пассажирских автобусов закрыта трасса Комсомольск — Хабаровск. Детские сады и школы работают в штатном режиме, но отпускать ли детей на занятия — решают сами родители, за пропуски уроков и непосещение детсадов никого не накажут. Возвращаясь с работы, комсомольчане вынуждены прокапывать подходы к подъездам домов.

Как сообщало ИА REGNUM, мощные циклоны с обильными снегопадами накрыли регионы Дальнего Востока. На Сахалине на трассе Красногорск — Углегорск скопилось более 50 автомашин. Люди ждут более суток. В ближайшем населенном пункте развернут ПВР.