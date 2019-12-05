Москва, , 10:52 — REGNUM В Москве после поступления сообщений об угрозе взрыва эвакуировали восемь районных судов, сообщили 5 декабря в пресс-службе Мосгорсуда.

«На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что речь идет о Гагаринском, Лефортовском, Троицком, Тимирязевском, Таганском, Чертановском, Хорошевском и Черемушкинском районных судах.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 декабря Санкт-Петербургский городской, Невский, Петродворцовый и Куйбышевский районные суды Петербурга в очередной раз эвакуируются в связи с получением сообщений о «минировании», которые также пришли на почту.

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