Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM Петродворцовый и Невский районные суды Петербурга после эвакуации из-за сообщений о «минировании» возвращаются к работе. «Опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено», — сообщает 5 декабря объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Проверка помещений судебных учреждений у правоохранительных органов заняла около часа.

Тем временем Смольнинский и Октябрьский районные суды ведут эвакуацию из-за получения аналогичных угроз о «заминировании».

Напомним, на протяжении почти двух недель на электронные почты судов города на Неве злоумышленники присылают сообщения о «минировании» с требованием выплатить 120 биткоинов (чуть более 56 млн рублей).

Так, около 9:40 четверга на почту Санкт-Петербургского городского суда пришло очередное сообщение, а спустя минуту такое же было получено и в Петродворцовом, Невском и Куйбышевском районных судах.

Читайте ранее в этом сюжете: Суды Петербурга вновь эвакуируют под угрозой «заминирования»