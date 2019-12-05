Тбилиси, , 10:46 — REGNUM Сотрудник полиции в грузинском городе Цаленджиха начал стрелять по другим полицейским. Об этом 5 декабря сообщил телеканал «Рустави 2» со ссылкой на данные МВД Грузии.

По предварительной информации, в ночь на 4 декабря один правоохранитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу по сотрудникам Службы надзора по защите окружающей среды Минсельхоза. Пострадавших в ходе инцидента нет, повреждения получили только служебные автомобили.

По данным журналистов телеканала «Мтавари архи», в конфликте участвовали трое представителей полиции. В семье задержанного правоохранителя рассказали, что во время инцидента он находился на дежурстве, а за несколько часов до этого, прошел медицинское обследование. Также родные полицейского рассказали, что он работал в структуре МВД 12 лет, и имел там хорошую репутацию.

Сообщается, что делом о стрельбе занялась генеральная прокуратура Грузии.