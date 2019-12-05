Донецк, , 10:39 — REGNUM Представители украинских силовых ведомств 7 раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня. Об этом 5 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило семь раз», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что при обстрелах была использована 21 единица боеприпасов и указывается, что под огонь попали поселок Доломитное (горловское направление); Ясиноватая, села Васильевка и Спартак, поселки шахты «Трудовская» и Александровка, (донецкое направление) и село Саханка (мариупольское направление).

Кроме этого, сообщается, что во время обстрелов представителями силовых ведомств Украины применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие (в том числе крупнокалиберное).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС России направило колонну с гуманитарным грузом для детей Донбасса.