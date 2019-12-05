Уфа, , 10:38 — REGNUM Женщину в Уфе приговорили к 7 годам колонии за убийство бывшего мужа. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью в марте текущего года пьяные сожители поссорились на бытовой почве. Во время ссоры мужчина несколько раз рукой ударил женщину. В ответ на это обвиняемая четыре раза ударила холодным оружием мужчину. От чего он скончался на месте.

Отмечается, что ранее обвиняемая уже была осуждена за нанесение ранения сожителю в 2013 году.

Суд признал ее виновной в убийстве и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.