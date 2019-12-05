Аксайский район, Ростовская область, , 10:34 — REGNUM В Ростовской области назначена доследственная проверка по факту смерти двух работников коммунальной службы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Смертельный несчастный случай произошёл в коттеджном посёлке Ясная Поляна Аксайского района. В ходе плановой проверки канализационного люка рабочие пренебрегли правилами безопасности. Двое мужчин погибли на месте происшествия.

Следователь осмотрел место трагедии. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинские экспертизы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Новочеркасске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройплощадке. Мужчина упал с высоты восьмого этажа.

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