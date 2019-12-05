Амстердам, , 10:33 — REGNUM Пятеро человек остаются под стражей после беспорядков в гаагском районе Дяундорп. В общей сложности, начиная с 30 ноября, задержано 34 человек, в т.ч. за поджоги, оскорбление полицейских и отказ выполнять указания полиции.

Около двух третей задержанных — несовершеннолетние. Самому младшему из задержанных 11 лет, самому старшему — 58. Большинство задержанных — выходцы из Дяундорпа.

Прокуратура назначила штрафы и общественные работы бесчинщикам. Двое из них будут преданы суду. До суда им запрещено выходить вечером на центральную площади Дяундорпа. Также им запрещено выходить из дома в новогоднюю ночь.

В прокуратуре сообщили, что в случае угроз или актов насилия в отношении полицейских, сотрудников пожарной службы или журналистов виновникам будут назначены удвоенные штрафы. Кроме того, возмещение нанесённого во время беспорядков ущерба будет по мере возможности наложено на подозреваемых или на их родителей.

В минувшие дни в Дяундорпе было неспокойно. Многие жители недовольны решением об отмене традиционного новогоднего праздничного костра, что и стало поводом для беспорядков. С 3 декабря обстановка в районе несколько успокоилась.