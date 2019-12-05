Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM Двухлетний ребенок из семьи мигрантов из азиатской страны СНГ получил химический ожог пищевода, выпив средство для мытья полов. Проводится проверка, привлечена к ответственности мать.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о ЧП поступило в полицию вечером 4 декабря из детской городской больницы №5, куда в 13:55 мск доставили ребенка из квартиры дома по Московскому проспекту.

Пострадавшему ребенку, находящемуся в тяжелом состоянии, был поставлен диагноз: острый эпиглотит, химический ожог пищевода.

По словам родственников еще около шести часов утра в четверг по месту жительства по недосмотру родителей ребенок выпил средство для мытья полов.

«В отношении матери, 1988 года рождения, также являющейся гражданкой иностранного государства, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»)», — отметили в Главке МВД.

Читайте ранее в этом сюжете: Школьники в Петербурге наглотались таблеток и попали в больницу