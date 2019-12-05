Чита, , 10:28 — REGNUM Семеро пострадавших в результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае остаются в реанимации, одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Отмечается, что 17 пострадавших, поступивших в больницу после аварии, получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

«Из них семь человек находятся в отделении реанимации, шесть человек в тяжёлом, но стабильном состоянии, одна женщина в крайне тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельная авария произошла в Сретенском районе Забайкальского края 1 декабря. Автобус вылетел с моста через реку Куэнга в 60 километрах от Сретенска, в результате 19 человек погибли и 21 получил ранения.

Родственники погибших получат по 1 млн рублей. Семнадцать пострадавших с тяжелыми травмами получат по 400 тыс. рублей, двое пострадавших с легким вредом здоровью — по 200 тыс. рублей.

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